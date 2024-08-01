"Не мог стоять на ногах": Очевидец рассказал о спасении пострадавшего при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Очевидец рассказал о спасении жителя обрушенной взрывом пятиэтажки в Нижнем Тагиле. По словам мужчины, в момент происшествия он находился в соседнем доме.

Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

Как отметил очевидец, сразу после взрыва он выбежал на улицу и увидел, что части пятиэтажки попросту нет. Некоторые прохожие сразу же бросились на помощь пострадавшим, не дожидаясь сотрудников экстренных служб. В частности, очевидцы самостоятельно пытались достать из-под обломков мужчину с пробитой головой.

"[Пострадавший мужчина был] в тяжёлом состоянии. Травма головы, видимо, было видно кровь. Плохо себя чувствовал, не мог стоять на ногах", — поделился очевидец происшествия в беседе с 360.ru.