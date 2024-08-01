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1 августа, 19:26

"Не мог стоять на ногах": Очевидец рассказал о спасении пострадавшего при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Очевидец взрыва в Нижнем Тагиле: Один из пострадавших был в тяжёлом состоянии

Очевидец рассказал о спасении жителя обрушенной взрывом пятиэтажки в Нижнем Тагиле. По словам мужчины, в момент происшествия он находился в соседнем доме.

Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

Как отметил очевидец, сразу после взрыва он выбежал на улицу и увидел, что части пятиэтажки попросту нет. Некоторые прохожие сразу же бросились на помощь пострадавшим, не дожидаясь сотрудников экстренных служб. В частности, очевидцы самостоятельно пытались достать из-под обломков мужчину с пробитой головой.

"[Пострадавший мужчина был] в тяжёлом состоянии. Травма головы, видимо, было видно кровь. Плохо себя чувствовал, не мог стоять на ногах", — поделился очевидец происшествия в беседе с 360.ru.

Он быстро побежал в аптеку за перекисью водорода и бинтами. Однако, когда вернулся, полицейские и врачи были уже на месте. Территорию, где обрушились подъезды, оперативно оцепили.

Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадало не менее 12 человек, в том числе шесть детей. Также сообщалось о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже стало известно, что спасатели достали тело ещё одной жительницы, её личность устанавливается.

Женщина чудом выжила под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле
Женщина чудом выжила под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
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