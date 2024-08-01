Женщина чудом выжила под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле
SHOT: Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли женщину
Спасатели достали женщину из-под завалов обрушевшегося в Нижнем Тагиле дома. Она жива, но находится в тяжёлом состоянии, пишет SHOT.
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли женщину. Видео © Telegram / SHOT
По информации канала, это 79-летняя Фаина Ф., её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Под обломками многоэтажки могут оставаться ещë минимум два человека, в том числе неизвестная девочка и мальчик Дима — его имя кричали спасатели во время последней минуты тишины. Сведения о спасённой женщине подтвердили в МЧС.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадали не менее 12 человек. Сообщалось о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже стало известно, что спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается.
Telegram / МЧС России