Женщина чудом выжила под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле

По информации канала, это 79-летняя Фаина Ф., её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Под обломками многоэтажки могут оставаться ещë минимум два человека, в том числе неизвестная девочка и мальчик Дима — его имя кричали спасатели во время последней минуты тишины. Сведения о спасённой женщине подтвердили в МЧС.