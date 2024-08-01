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1 августа, 19:03

Женщина чудом выжила под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле

SHOT: Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли женщину

Спасатели достали женщину из-под завалов обрушевшегося в Нижнем Тагиле дома. Она жива, но находится в тяжёлом состоянии, пишет SHOT.

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли женщину. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, это 79-летняя Фаина Ф., её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Под обломками многоэтажки могут оставаться ещë минимум два человека, в том числе неизвестная девочка и мальчик Дима — его имя кричали спасатели во время последней минуты тишины. Сведения о спасённой женщине подтвердили в МЧС.

На помощь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле выделили более 240 млн рублей
На помощь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле выделили более 240 млн рублей

Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадали не менее 12 человек. Сообщалось о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже стало известно, что спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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