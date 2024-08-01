На помощь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле выделили более 240 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить свыше 240 миллионов рублей для пострадавших в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Соответствующее заявление появилось в четверг, 1 августа, на сайте правительства региона.

"Куйвашев распорядился выделить более 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на оказание помощи пострадавшим, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам", — уточнили в кабмине.

Так, полностью утратившие имущество первой необходимости получат по 150 тысяч, а те, кто частично, — по 75 тысяч. Компенсация в 600 тысяч будет направлена пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч предусмотрено при лёгкой степени. При этом близкие жертв получат по 1,5 миллиона рублей.