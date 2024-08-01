На помощь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле выделили более 240 млн рублей
Губернатор Куйвашев выделил более 240 млн руб. для пострадавших в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить свыше 240 миллионов рублей для пострадавших в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Соответствующее заявление появилось в четверг, 1 августа, на сайте правительства региона.
"Куйвашев распорядился выделить более 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на оказание помощи пострадавшим, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам", — уточнили в кабмине.
Так, полностью утратившие имущество первой необходимости получат по 150 тысяч, а те, кто частично, — по 75 тысяч. Компенсация в 600 тысяч будет направлена пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч предусмотрено при лёгкой степени. При этом близкие жертв получат по 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, губернатор выделил 230 миллионов рублей для расселения жителей. Ещё свыше 700 тысяч направлено на организацию работы пунктов временного размещения (ПВР).
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадали не менее 12 человек. Сообщалось о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже стало известно, что спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается.
VK / Владислав Пинаев