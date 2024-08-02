Четвёртый погибший извлечен из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
Число жертв обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле выросло до четырёх. Только что спасатели МЧС России извлекли из-под завалов ещё одно тело.
"Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли ещё одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются", — рассказали в ведомстве.
Life.ru рассказывал, что утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадало не менее 12 человек. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.
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