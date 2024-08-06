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6 августа, 05:16

"Поддерживаем следствие": Три сотрудника газовой компании задержаны после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Мастер и два слесаря задержаны по делу из-за взрыва в доме в Нижнем Тагиле

По уголовному делу из-за взрыва в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила задержаны мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС", сообщили журналистам в пресс-службе компании. Силовики наведались к ним вчера, 5 августа.

"ГАЗЭКС" оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле", — сказал собеседник ТАСС.

Подросток потерял сознание на похоронах девочки, погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Подросток потерял сознание на похоронах девочки, погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Напомним, 1 августа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. У здания обрушилось несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек пострадали. Власти города объявили 3 августа днём траура. Неравнодушные несут цветы и игрушки к месту трагедии.

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Life.ru

Матвей Константинов
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