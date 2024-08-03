Люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у дома в Нижнем Тагиле
Стихийный мемориал у рухнувшего от взрыва дома в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / Ural Mash
В Нижнем Тагиле неравнодушные граждане и родственники погибших несут цветы и игрушки к месту обрушения многоэтажки в результате взрыва газа. Кадрами со стихийного мемориала делится Ural Mash. Сегодня в городе день траура.
В Нижнем Тагиле горожане несут цветы и игрушки к обрушившемуся дому в память о погибших. Видео © Telegram / Ural Mash
Под руинами дома спасатели нашли тела десяти человек, пять из которых — дети, поэтому сегодня горожане приходят к месту трагедии с плюшевыми игрушками. Многие признаются, что лично знали погибших или просто живут по соседству и встречали жильцов разрушенного дома.
Напомним, 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл взрыв газа, в результате которого обрушились несколько подъездов. По последним данным, десять человек погибли, среди них пять детей. Число пострадавших увеличилось до 26. Власти города объявили 3 августа днём траура.