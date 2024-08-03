Куйвашев доложил Путину о ликвидации последствий взрыва в Нижнем Тагиле

Президент РФ Владимир Путин провёл разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который доложил президенту о ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Он заслушал доклад о проведении поисково-спасательных работ и оказании помощи пострадавшим. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин переговорил по телефону с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", — сообщил представитель Кремля.

Куйвашев также доложил президенту, как в регионе оказывают помощь пострадавшим в результате ЧС. Губернатор отметил, что поисково-спасательные работы завершились, и похвалил спасателей, благодаря усилиям которых из-под завалов удалось извлечь живыми 16 человек.

Со слов главы области, к концу следующей недели будет завершена экспертиза по дому, которая решит, как быть с самой конструкцией.