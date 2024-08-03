Куйвашев доложил Путину о ликвидации последствий взрыва в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин провёл разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который доложил президенту о ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Он заслушал доклад о проведении поисково-спасательных работ и оказании помощи пострадавшим. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин переговорил по телефону с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", — сообщил представитель Кремля.
Куйвашев также доложил президенту, как в регионе оказывают помощь пострадавшим в результате ЧС. Губернатор отметил, что поисково-спасательные работы завершились, и похвалил спасателей, благодаря усилиям которых из-под завалов удалось извлечь живыми 16 человек.
Со слов главы области, к концу следующей недели будет завершена экспертиза по дому, которая решит, как быть с самой конструкцией.
"Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильём. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки. Продолжает оказываться вся необходимая помощь для пострадавших в результате этой аварии", — заключил Песков.
Напомним, что утром 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. В результате происшествия обрушились несколько подъездов, из-за чего десять человек погибли, пятеро из которых — дети. По данным МЧС, количество пострадавших увеличилось до 26. 3 августа в городе объявлен днём траура по погибшим.
Telegram / МЧС России