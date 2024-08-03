Количество пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле увеличилось до 26

10 человек погибли и 16 пострадали при обрушении многоквартирного дома вследствие взрыва в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев во время заседания комиссии по ликвидации произошедшей чрезвычайной ситуации с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.