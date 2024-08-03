Количество пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле увеличилось до 26
Разборы завалов в Нижнем Тагиле. Фото © МЧС России
10 человек погибли и 16 пострадали при обрушении многоквартирного дома вследствие взрыва в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев во время заседания комиссии по ликвидации произошедшей чрезвычайной ситуации с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.
"Пострадавших в общей сложности 26. Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы", — сообщил он.
Напомним, что утром 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. Несколько подъездов здания были обрушены. Трагедия унесла жизни десяти человек, пятеро из которых — дети. Ранее сообщалось о 20 пострадавших. 3 августа в городе объявлен днём траура по погибшим.