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3 августа, 07:13

Количество пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле увеличилось до 26

Разборы завалов в Нижнем Тагиле. Фото © МЧС России

Разборы завалов в Нижнем Тагиле. Фото © МЧС России

10 человек погибли и 16 пострадали при обрушении многоквартирного дома вследствие взрыва в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев во время заседания комиссии по ликвидации произошедшей чрезвычайной ситуации с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.

"Пострадавших в общей сложности 26. Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы", — сообщил он.

В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения дома
В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения дома

Напомним, что утром 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. Несколько подъездов здания были обрушены. Трагедия унесла жизни десяти человек, пятеро из которых — дети. Ранее сообщалось о 20 пострадавших. 3 августа в городе объявлен днём траура по погибшим.

Владимир Озеров
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