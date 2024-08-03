В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения дома
На месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле завершились поисково-спасательные работы. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС.
"Людей под завалами больше нет", — уточнил собеседник агентства, добавив, что работы по разбору завалов продолжаются.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Жертвами трагедии стали десять человек, из них пятеро дети.
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