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2 августа, 21:03

В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения дома

На месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле завершились поисково-спасательные работы. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС.

"Людей под завалами больше нет", — уточнил собеседник агентства, добавив, что работы по разбору завалов продолжаются.

В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве
В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве

Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Жертвами трагедии стали десять человек, из них пятеро дети.

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ГУ МЧС по Свердловской области

Артур Лапсаков
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