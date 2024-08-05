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5 августа, 14:57

Подросток потерял сознание на похоронах девочки, погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Парню стало плохо на прощании с девочкой, погибшей под завалами в Нижнем Тагиле

Во время прощания с 16-летней Алёной М., которая погибла при обрушении дома в Нижнем Тагиле, одному из подростков потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Ura.ru.

Школьник потерял сознание во время похоронной процессии в ритуальном комплексе "Реквием". Стоявшие рядом люди привели его в чувства, помогли выйти на улицу и вызвали врачей.

После отпевания близкие и родственники поехали на поминки в кафе. По данным журналистов, погибшую кремировали.

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Напомним, 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилось несколько подъездов. По последним данным, погибло десять человек, в их числе пять детей. Число пострадавших увеличилось до 26. 3 августа в городе было объявлено днём траура по погибшим. Люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у дома в Нижнем Тагиле.

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Freepik

Мария Любицкая
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