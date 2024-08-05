Подросток потерял сознание на похоронах девочки, погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Во время прощания с 16-летней Алёной М., которая погибла при обрушении дома в Нижнем Тагиле, одному из подростков потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Ura.ru.

Школьник потерял сознание во время похоронной процессии в ритуальном комплексе "Реквием". Стоявшие рядом люди привели его в чувства, помогли выйти на улицу и вызвали врачей.