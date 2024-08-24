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24 августа, 09:30

Лесной пожар в КЧР разросся до 263 га, к тушению привлечён вертолёт

Лесной пожар, вспыхнувший в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии разросся до 263 га. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

Вертолёт тушит лесной пожар в КЧР. Видео © Telegram / МЧС России

«В Гоначхирском ущелье 263 га пройдено огнем, 15 га — активное горение», — говорится в сообщении.

Для тушения очагов в труднодоступных местах привлекается вертолёт Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. Он уже совершил 12 точечных сбросов воды. На месте работает 101 специалист и 24 единицы техники.

Туристические маршруты нацпарка на данной территории закрыты на неопределённое время.

Спасатели эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае
Спасатели эвакуировали более 235 человек из лесного пожара в Домбае

Ранее Life.ru сообщал, что семь туристов застряли на Домбае из-за мощного природного пожара. Вызволять их отправилась группа спасателей.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Мария Любицкая
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