Верховой пожар у подножья горы в Крыму сбит усилиями МЧС и Росгвардии
МЧС РФ: Продолжается ликвидация пожара у подножья горы Аргамыш в Крыму
В ликвидации огня участвует 141 человек и 31 единица техники. Обложка © Telegram / МЧС России
МЧС России успешно справилось с верховым пожаром у подножья горы Аргамыш в Крыму. В ликвидации огня участвует 141 специалист и 31 единица техники, сообщает пресс-служба ведомства.
В тушении пожара задействованы МЧС и Росгвардия. Видео © Telegram / МЧС России
В ведомстве сообщили, что горение лесной подстилки на площади 4 га перешло в верховой пожар. Проблемы на месте работы возникают из-за сильного ветра, жаркой погоды и сложного рельефа местности. Для тушения используется вертолёт Ми-8, который сбросил около 50 тонн воды, забирая её из Старокрымского водохранилища. Также к работе привлекли вертолёт Росгвардии.
Этот инцидент ещё раз подчёркивает важность слаженной работы авиации и наземных подразделений в борьбе с природными катастрофами.
Ранее в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии вспыхнул крупный лесной пожар, который удалось локализовать благодаря усилиям МЧС России. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ликвидации возгорания принимал участие вертолёт Ка-32, сбросивший 195 тонн воды для устранения очагов в труднодоступных местах.