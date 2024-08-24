Верховой пожар у подножья горы в Крыму сбит усилиями МЧС и Росгвардии

МЧС России успешно справилось с верховым пожаром у подножья горы Аргамыш в Крыму. В ликвидации огня участвует 141 специалист и 31 единица техники, сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении пожара задействованы МЧС и Росгвардия. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве сообщили, что горение лесной подстилки на площади 4 га перешло в верховой пожар. Проблемы на месте работы возникают из-за сильного ветра, жаркой погоды и сложного рельефа местности. Для тушения используется вертолёт Ми-8, который сбросил около 50 тонн воды, забирая её из Старокрымского водохранилища. Также к работе привлекли вертолёт Росгвардии.

Этот инцидент ещё раз подчёркивает важность слаженной работы авиации и наземных подразделений в борьбе с природными катастрофами.