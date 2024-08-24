Коктейль Молотова в окно: В Казани подожгли здание гарнизонного военного суда
SHOT: В Казани подожгли здание гарнизонного военного суда
В Казани подожгли здание гарнизонного военного суда. Официальной информации о происшествии пока нет, на месте работают сотрудники МЧС России.
Пожар в здании гарнизонного военного суда в Казани. Видео © SHOT
Как сообщает SHOT, вечером 24 августа местные жители услышали звон стекла у военного суда на улице Дзержинского. В этот же момент они увидели парня и девушку убегающих с места происшествия. Предварительно, они могли кинуть коктейль Молотова в окно и устроить пожар.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат. Однако у 76-летнего мужчины не вышло попасть бутылкой в здание, и он просто ушёл.