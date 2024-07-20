В Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат
В Санкт-Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат. Судя по видео "Mash на Мойке", у 76-летнего Василия не вышло попасть бутылкой в здание и он просто ушёл.
В Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат. Видео © "Mash на Мойке"
По словам пенсионера, разводилы украли у него деньги. Они пообещали вернуть всё до копейки, если тот пойдёт на "дело". Своё слово мошенники, разумеется, не сдержали. Жертву аферистов задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Ранее житель Калуги по указке мошенников устроил фейерверк в военкомате. Всего было четыре залпа, серьёзного пожара удалось избежать. Никто не пострадал. Мужчину задержали.