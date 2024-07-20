В Санкт-Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат. Судя по видео "Mash на Мойке", у 76-летнего Василия не вышло попасть бутылкой в здание и он просто ушёл.

В Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат. Видео © "Mash на Мойке"

По словам пенсионера, разводилы украли у него деньги. Они пообещали вернуть всё до копейки, если тот пойдёт на "дело". Своё слово мошенники, разумеется, не сдержали. Жертву аферистов задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".