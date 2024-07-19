Мошенники заставили россиянина устроить фейерверк. Минус в том, что в военкомате

Мужчина запустил фейерверк в здании военкомата в Ферзиковском районе Калуги. Люди прятались в кабинетах, когда начались залпы, сообщает источник SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина зашёл в военкомат и быстро поджёг фейерверк в холле. Всего было четыре залпа. Люди услышав звуки, похожие на взрывы, начали прятаться в кабинетах, но почти сразу всех эвакуировали через черный выход. К серьёзному пожару данная "акция" не привела. Небольшое возгорание сотрудники потушили своими силами.

Сам дебошир сразу после перформанса попытался скрыться, но был задержан. Прямо сейчас его допрашивают полицейские. Мужчина уверяет, что запустить салют его заставили мошенники, которые развели его на кредиты и обещали всё вернуть.