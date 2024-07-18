Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов

В Подмосковье студентка подожгла полицейскую машину. Когда девушку поймали, она снимала видеоотчёт для своих кураторов, сообщает SHOT . У авто обгорели приборная панель и капот. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным телеграм-канала, накануне днём на общей парковке в городе Электроугли местные жители заметили горящий патрульный автомобиль. Рядом находилась девушка, которая снимала контент и периодически разговаривала с кем-то по телефону.

Один из очевидцев побежал в ближайший пункт полиции и сообщил о происшествии. Поджигательницу задержали. Ею оказалась 20-летняя студентка из Москвы. Девушка хорошо учится и увлекается рисованием. Она уверяет, что спалить патрульную машину её заставили мошенники, которые ранее развели её на деньги. Она пришла на указанное место с канистрой бензина и зажигалкой. Машина числится за ГУ МВД России по Московской области, она была закреплена за старшим лейтенантом полиции.