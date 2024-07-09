Мужчина в инвалидной коляске закидал коктейлями Молотова королевский дворец в Осло

В Осло мужчина на инвалидной коляске закидал коктейлями Молотова королевский дворец. Об этом сообщает пресс-служба полиции норвежской столицы.

Всё произошло вчера вечером. Ко дворцу подъехал мужчина на инвалидной коляске и кинул в него две бутылки с зажигательной смесью. В результате загорелась дверь здания, однако возгорание смоли вовремя потушить.

По информации полиции, подозреваемым в совершении преступления оказался 50-летний иностранец. Гражданином какого государства он является, неизвестно. Мотивы его поступка также не сообщаются.