Мужчина в инвалидной коляске закидал коктейлями Молотова королевский дворец в Осло
Мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло
Мужчина в инвалидной коляске попытался поджечь королевский дворец в Осло. Обложка © X / MaqsoodAsi
В Осло мужчина на инвалидной коляске закидал коктейлями Молотова королевский дворец. Об этом сообщает пресс-служба полиции норвежской столицы.
Всё произошло вчера вечером. Ко дворцу подъехал мужчина на инвалидной коляске и кинул в него две бутылки с зажигательной смесью. В результате загорелась дверь здания, однако возгорание смоли вовремя потушить.
По информации полиции, подозреваемым в совершении преступления оказался 50-летний иностранец. Гражданином какого государства он является, неизвестно. Мотивы его поступка также не сообщаются.
Ранее в США водитель скончался, после того как на высокой скорости влетел в ограждение Белого дома. Охрана Капитолия побежала на помощь водителю, однако обнаружила его уже мёртвым.