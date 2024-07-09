Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 00:46

Мужчина в инвалидной коляске закидал коктейлями Молотова королевский дворец в Осло

Мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло

Мужчина в инвалидной коляске попытался поджечь королевский дворец в Осло. Обложка © X / MaqsoodAsi

Мужчина в инвалидной коляске попытался поджечь королевский дворец в Осло. Обложка © X / MaqsoodAsi

В Осло мужчина на инвалидной коляске закидал коктейлями Молотова королевский дворец. Об этом сообщает пресс-служба полиции норвежской столицы.

Всё произошло вчера вечером. Ко дворцу подъехал мужчина на инвалидной коляске и кинул в него две бутылки с зажигательной смесью. В результате загорелась дверь здания, однако возгорание смоли вовремя потушить.

По информации полиции, подозреваемым в совершении преступления оказался 50-летний иностранец. Гражданином какого государства он является, неизвестно. Мотивы его поступка также не сообщаются.

Были хорошо вооружены: Во Франции группа неизвестных устроила стрельбу на свадьбе, есть жертвы
Были хорошо вооружены: Во Франции группа неизвестных устроила стрельбу на свадьбе, есть жертвы

Ранее в США водитель скончался, после того как на высокой скорости влетел в ограждение Белого дома. Охрана Капитолия побежала на помощь водителю, однако обнаружила его уже мёртвым.

Оксана Попова
  • Новости
  • норвегия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров