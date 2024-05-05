Водитель разбился насмерть после тарана ворот Белого дома

Водитель автомобиля скончался, после того как влетел в ограждение Белого дома. Об этом рассказал официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в социальной сети X.

"Ограниченное перекрытие движения остаётся в силе, поскольку команды Секретной службы расследуют аварию со смертельным исходом, произошедшую у ворот по внешнему периметру Белого дома", — написал он.

Инцидент случился около 22:30 (05:30 мск 5 мая. — Прим. Life.ru). Автомобиль на высокой скорости врезался в ворота комплекса Белого дома. Охрана Капитолия побежала на помощь водителю, однако обнаружила его уже мёртвым. По словам Гульельми, никакой общественной опасности происшествие не подразумевает. Сейчас американские правоохранители проводят проверку и выясняют детали произошедшего.