Водитель разбился насмерть после тарана ворот Белого дома
Водитель погиб, врезавшись на высокой скорости в ворота Белого дома. Фото © X / Andrew Leyden
Водитель автомобиля скончался, после того как влетел в ограждение Белого дома. Об этом рассказал официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в социальной сети X.
"Ограниченное перекрытие движения остаётся в силе, поскольку команды Секретной службы расследуют аварию со смертельным исходом, произошедшую у ворот по внешнему периметру Белого дома", — написал он.
Инцидент случился около 22:30 (05:30 мск 5 мая. — Прим. Life.ru). Автомобиль на высокой скорости врезался в ворота комплекса Белого дома. Охрана Капитолия побежала на помощь водителю, однако обнаружила его уже мёртвым. По словам Гульельми, никакой общественной опасности происшествие не подразумевает. Сейчас американские правоохранители проводят проверку и выясняют детали произошедшего.
Ранее в Новгородской области водитель погиб на месте, когда его грузовик слетел с моста в реку. Инцидент произошёл в 01:34 на 421-м километре трассы М10 в Крестецком районе. По невыясненным причинам шофёр 1968 года рождения съехал с дороги, где велись ремонтные работы, в реку Ярынью.