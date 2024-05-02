Взбесившийся грузовик с мороженым сбил десятки детей на празднике в Киргизии
В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике
В Джалал-Абадской области на юге Киргизии мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей на национальном празднике. Предварительно, припаркованная машина поехала сама, в ней не было водителя.
Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии. Видео © Telegram / snatch
"Пострадало 29 детей. Трое из них в тяжёлом состоянии. Министр здравоохранения взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль", — отметили в Минздраве республики.
В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения указали, что речь идёт о грузовике марки Hyundai Porter. Он находился на стоянке, однако в какой-то момент стал скатываться по склону, сбивая детей. Они в этот момент готовились рассказывать киргизский национальный эпос "Манас".
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Telegram / snatch