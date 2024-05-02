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2 мая, 12:52

Взбесившийся грузовик с мороженым сбил десятки детей на празднике в Киргизии

В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике

В Джалал-Абадской области на юге Киргизии мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей на национальном празднике. Предварительно, припаркованная машина поехала сама, в ней не было водителя.

Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии. Видео © Telegram / snatch

"Пострадало 29 детей. Трое из них в тяжёлом состоянии. Министр здравоохранения взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль", — отметили в Минздраве республики.

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения указали, что речь идёт о грузовике марки Hyundai Porter. Он находился на стоянке, однако в какой-то момент стал скатываться по склону, сбивая детей. Они в этот момент готовились рассказывать киргизский национальный эпос "Манас".

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Ранее Life.ru писал, что в Лондоне лошади сбежали от королевских гвардейцев и устроили переполох на улицах города, перепугав местных жителей. Окровавленные кони сбили нескольких человек и "взяли на таран" автобус с туристами.

Обложка ©

Telegram / snatch

Никита Осипов
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