Окровавленные кони без наездников устроили погром на центральных улицах Лондона

В Лондоне лошади сбежали от королевских гвардейцев и устроили переполох на улицах города, перепугав местных жителей. Окровавленные кони сбили нескольких человек и "взяли на таран" автобус с туристами. Пострадавшие от разбушевавшихся парнокопытных госпитализированы, кадры происшествия публикуются очевидцами в социальных сетях.

Две окровавленные лошади бесконтрольно бегают по центру Лондона. Видео © X / RadarHits

На опубликованных роликах можно заметить огромное красное пятно на груди белой лошади. Как сообщали местные СМИ, в том числе Telegraph, животное врезалось в автомобиль и поранилось, из-за чего начало истекать кровью. Предварительная версия случившегося такова: лошади во время утренних учений конной гвардии в центре Лондона скинули наездников и бросились скакать по улицам британской столицы. К настоящему времени обоих скакунов уже удалось поймать и усмирить.

"Мы рады подтвердить, что все лошади найдены. Мы продолжаем поддерживать связь с армией", — говорится в сообщении полиции лондонского района Вестминстер в соцсети X.