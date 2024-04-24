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24 апреля, 14:09

Окровавленные кони без наездников устроили погром на центральных улицах Лондона

Лошади сбежали с учений королевской конной гвардии в центре Лондона

Кони и кровь в Лондоне. Обложка © X / Jack Straw

Кони и кровь в Лондоне. Обложка © X / Jack Straw

В Лондоне лошади сбежали от королевских гвардейцев и устроили переполох на улицах города, перепугав местных жителей. Окровавленные кони сбили нескольких человек и "взяли на таран" автобус с туристами. Пострадавшие от разбушевавшихся парнокопытных госпитализированы, кадры происшествия публикуются очевидцами в социальных сетях.

Две окровавленные лошади бесконтрольно бегают по центру Лондона. Видео © X / RadarHits

На опубликованных роликах можно заметить огромное красное пятно на груди белой лошади. Как сообщали местные СМИ, в том числе Telegraph, животное врезалось в автомобиль и поранилось, из-за чего начало истекать кровью. Предварительная версия случившегося такова: лошади во время утренних учений конной гвардии в центре Лондона скинули наездников и бросились скакать по улицам британской столицы. К настоящему времени обоих скакунов уже удалось поймать и усмирить.

"Мы рады подтвердить, что все лошади найдены. Мы продолжаем поддерживать связь с армией", — говорится в сообщении полиции лондонского района Вестминстер в соцсети X.

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Ранее Life.ru показывал другую видеозапись, героем которой тоже стал убежавший конь. Животное удрало от своего хозяина во время прогулки. Причём без инцидентов не обошлось — лошадь застряла в реке. Когда скакуна нашли, он почти выбился из сил. Вытаскивали его с помощью вертолёта, но всё закончилось хорошо, никто не пострадал.

Юрий Лысенко
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