Небесное и-го-го: Полёт коня на вертолёте попал на видео

В американском штате Калифорния с помощью вертолёта спасли коня, который убежал от хозяина и застрял в реке. Как сообщает CBS News, жеребец по кличке Конкистадор чего-то испугался во время прогулки, скинул сидевшего верхом мужчину и скрылся.

В Калифорнии при помощи вертолёта спасли коня, застрявшего в реке. Видео © YouTube / CBS Chicago

Позднее спасатели нашли животное в реке и вытащили на берег. К тому моменту у коня уже не осталось сил, он не мог двигаться дальше, поэтому для транспортировки специалисты использовали вертолёт пожарной части. История закончилась благополучно: Конкистадора вернули хозяину, а ветеринары говорят, что беглец скоро полностью восстановится.