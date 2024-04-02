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2 апреля, 15:19

Небесное и-го-го: Полёт коня на вертолёте попал на видео

В Калифорнии при помощи вертолёта спасли застрявшего в реке коня

В американском штате Калифорния с помощью вертолёта спасли коня, который убежал от хозяина и застрял в реке. Как сообщает CBS News, жеребец по кличке Конкистадор чего-то испугался во время прогулки, скинул сидевшего верхом мужчину и скрылся.

В Калифорнии при помощи вертолёта спасли коня, застрявшего в реке. Видео © YouTube / CBS Chicago

Позднее спасатели нашли животное в реке и вытащили на берег. К тому моменту у коня уже не осталось сил, он не мог двигаться дальше, поэтому для транспортировки специалисты использовали вертолёт пожарной части. История закончилась благополучно: Конкистадора вернули хозяину, а ветеринары говорят, что беглец скоро полностью восстановится.

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Ранее в США два фермера поссорились с соседом из-за забора и разрисовали его коров в отместку. Животных они "украсили" изображениями мужских половых органов.

Обложка ©

YouTube / CBS

Никита Осипов
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