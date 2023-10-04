Американские фермеры разрисовали пенисами соседских коров и попали под суд

Два американских фермера из штата Вайоминг поссорились с соседом из-за забора и разрисовали его коров в отместку. Как пишет Cowboy State Daily, животных они "украсили" изображениями мужских половых органов.

По данным издания, 66-летний скотовод Патрик Шон Кэрролл и его 34-летний сын Такер Кай Кэрролл загнали в стойло 169 случайно забредших на их территорию соседских коров и шесть быков, после чего нарисовали им на мордах полоски и пенисы. В результате они попали под суд, а после жалобы владельца скота полицейские возбудили уголовное дело.

Кэрролл-старший рассказал полицейским, что всему виной старый конфликт. Между соседями есть участок без забора, через который коровы перебираются на территорию другого фермера. Предварительно, из-за этой выходки стоимость животных упала, потенциальные убытки могут достигать 141,7 тысячи долларов. По законам штата Вайоминг мужчинам, разрисовавшим коров, грозит около 10 тысяч долларов штрафа и лишение свободы на срок до десяти лет.