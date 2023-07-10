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10 июля, 09:37

Коровы заявились на пляж под Екатеринбургом к отдыхающим, нагадили в воду и ушли

Коровы захватили общественный пляж посёлка Таватуй под Екатеринбургом

Стадо коров заявилось на общественный пляж и у базы отдыха "Солнечный берег" в посёлке Таватуй Свердловской области, где купались отдыхающие, в том числе дети. Некоторые из животных бессовестно испражнились в воду, после чего невозмутимо удалились.

Коровы гадят в воду на общественном пляже в посёлке Таватуй. Видео © Е1.ru / Предоставлено читателем Е1

"Коровы пришли и нагадили в воду. Отдыхающие прогнали коров и продолжили купаться, как ни в чём не бывало. В этой воде также купаются дети", — рассказали очевидцы изданию Е1.

Журналисты вышли на контакт с представителями базы отдыха, но те заявили, что пляж к их территории не относится, так что они не ответственны за его состояние. А в администрации города Невьянск и вовсе ответили, что указанный пляж не является санкционированным местом отдыха и купание на нём запрещено.

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Сегодня стало известно, что под угрозой находятся и пляжи в Абхазии, но тут коровы ни при чём. Дело в сильнейших ливнях, которые принесли на Черноморское побережье шторм и смерчи. Министр туризма страны Теймураз Хишба объявил о решении закрыть все пляжи страны из-за непогоды.

Обложка ©

Е1.ru / Предоставлено читателем Е1

Юрий Лысенко
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