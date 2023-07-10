В Абхазии могут закрыть все пляжи
Министр туризма Абхазии Хишба предложил закрыть все пляжи из-за ливней
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал в связи с непогодой временно закрыть все пляжи страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море", — подчеркнул глава министерства.
Хишба назвал это "крайне необходимой" мерой для безопасности жителей и гостей страны.
Напомним, в Абхазии, как и на Черноморском побережье России, бушуют сильнейшие ливни. Вода затапливает дороги, а МЧС республики рекомендует туристам не посещать Гагру. По данным спасателей, в Гагрском районе из-за ливней пострадало свыше 700 домов. В связи с размывом железнодорожный путей власти республики приняли решение остановить движение поездов.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов