В Абхазии могут закрыть все пляжи

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба порекомендовал в связи с непогодой временно закрыть все пляжи страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море", — подчеркнул глава министерства.

Хишба назвал это "крайне необходимой" мерой для безопасности жителей и гостей страны.