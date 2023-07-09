Отдел милиции в Абхазии превратился в бассейн

Отдел милиции в посёлке Бзыпта в Гагрском районе затопило: в результате документы и прочие важные бумаги просто смыло со столов грязной водой. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.

В Абхазии подтопило местный отдел МВД. Видео © t.me / SHOT

Из-за сильных ливней практически весь Гагрский район остался без света. МЧС Абхазии даже рекомендовало туристам временно отложить поездки на региональные курорты.