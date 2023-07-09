Отдел милиции в Абхазии превратился в бассейн
Гагрский отдел милиции затопило из-за обрушившихся на Абхазию ливней
Отдел милиции в посёлке Бзыпта в Гагрском районе затопило: в результате документы и прочие важные бумаги просто смыло со столов грязной водой. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.
В Абхазии подтопило местный отдел МВД. Видео © t.me / SHOT
Из-за сильных ливней практически весь Гагрский район остался без света. МЧС Абхазии даже рекомендовало туристам временно отложить поездки на региональные курорты.
Сильные дожди принесли наводнения и в Турцию — в 15 районах страны из-за подтоплений объявлен оранжевый уровень опасности. Реки в некоторых провинциях вышли из берегов, спасатели пытаются расчистить улицы и дороги.
SHOT