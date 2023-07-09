Регион

Уведомления отключены

9 июля, 18:17

Отдел милиции в Абхазии превратился в бассейн

Гагрский отдел милиции затопило из-за обрушившихся на Абхазию ливней

Отдел милиции в посёлке Бзыпта в Гагрском районе затопило: в результате документы и прочие важные бумаги просто смыло со столов грязной водой. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.

В Абхазии подтопило местный отдел МВД. Видео © t.me / SHOT

Из-за сильных ливней практически весь Гагрский район остался без света. МЧС Абхазии даже рекомендовало туристам временно отложить поездки на региональные курорты.

Мужчина погиб в Анапе при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч

Мужчина погиб в Анапе при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч

Сильные дожди принесли наводнения и в Турцию — в 15 районах страны из-за подтоплений объявлен оранжевый уровень опасности. Реки в некоторых провинциях вышли из берегов, спасатели пытаются расчистить улицы и дороги.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
  • Новости
  • Абхазия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров