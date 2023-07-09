Оранжевый уровень опасности: В Турции предупредили о новых катаклизмах

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции предупредил жителей 15 черноморских районов страны о возможных природных катаклизмах из-за продолжающихся ливней. Ведомство объявило предпоследний, оранжевый уровень опасности. По данным телеканала A Haber, уже зафиксированы жертвы стихии.

Как пишет TRT, обрушившиеся на регион ливни привели к выходу из берегов рек в провинциях Бартын, Гиресун, Дюздже, Зонгулдак, Орду, Сакарья и Самсун, а также сходу селевых потоков. Спасатели на технике расчищают улицы и дороги городов.