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9 июля, 13:58

Оранжевый уровень опасности: В Турции предупредили о новых катаклизмах

В 15 районах Турции объявили оранжевый уровень опасности из-за подтоплений

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции предупредил жителей 15 черноморских районов страны о возможных природных катаклизмах из-за продолжающихся ливней. Ведомство объявило предпоследний, оранжевый уровень опасности. По данным телеканала A Haber, уже зафиксированы жертвы стихии.

Как пишет TRT, обрушившиеся на регион ливни привели к выходу из берегов рек в провинциях Бартын, Гиресун, Дюздже, Зонгулдак, Орду, Сакарья и Самсун, а также сходу селевых потоков. Спасатели на технике расчищают улицы и дороги городов.

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Напомним, сильнейшие дожди бушуют не только в турецкой части черноморского побережья, но и в российской. Так, в Сочи ливни лили с такой силой, что улицы города превратились в реки, унёсшие за собой припаркованные автомобили.

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ТАСС / АР / Burhan Ozbilici

Матвей Константинов
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