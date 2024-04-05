"Абсолютно неприемлемо": Избившую коня в приступе ярости наездницу отстранили от соревнований

Российская наездница Ксения Костыгова была на два года отстранена от соревнований по конному спорту и любой связанной с ним деятельности решением Федерации конного спорта России (ФКСР). Причиной стала её жестокость по отношению к коню, которому она нанесла несколько яростных ударов хлыстом во время выступления на соревнованиях в Ярославле. Об этом рассказал главный тренер сборной РФ по конному спорту Владимир Белецкий.

Всадница лупит непослушного коня плёткой по шее и голове на соревнованиях в Ярославле. Видео © VK / ВПШ EW

"Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным. Я просмотрел видео с соревнований в Ярославле, на котором всё чётко видно. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного", — заявил тренер, его цитирует ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что практика наказания лошадей действительно в некоторой степени применяется, однако это не больше, чем два-три лёгких удара хлыстом или ладонью. Только эти действия нужны не для того, чтобы выместить на животном свою злость, а в качестве подсказки, если оно не поняло команды. А то, что позволила себе Костыгова на манеже, можно назвать только избиением: спортсменка сначала нанесла ретивому скакуну два удара по шее, после чего они на недолгое время нашли общий язык, а потом, когда конь вновь начал крутиться на месте, стала остервенело лупить его по шее и голове, не беспокоясь о том, что может попасть по глазам.

Белецкий добавил, что наездница уже получала взыскание из-за жестокого обращения с животным во время одного из соревнований. По его словам, это поведение ничем не может быть оправдано и какой бы эмоциональной натурой не был спортсмен, он должен уметь контролировать себя и осознавать всю ответственность за здоровье лошади, даже если она не слушается.

Ксении Костыговой 23 года, она представляет Ярославскую область на соревнованиях. ФКСР отстранила её от турниров любого уровня, проводящихся в России, и любой деятельности, связанной с конным спортом. То есть в течение ближайших двух лет ей нельзя будет работать тренером, проводить мастер-классы по выездке и тому подобное.