Россиян допустили до соревнований в ещё одном виде спорта

Исполнительный комитет Международной федерации конного спорта (FEI) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в турнирах, но только в нейтральном статусе. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).

Условия и сроки, при которых спортсменов допустят до соревнований, будут определены представителями FEI в следующем месяце. Ожидается, что россияне и белорусы смогут участвовать в турнирах уже в декабре этого года.