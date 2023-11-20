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20 ноября, 11:38

Россиян допустили до соревнований в ещё одном виде спорта

Международная федерация конного спорта допустила россиян до участия в турнирах

Исполнительный комитет Международной федерации конного спорта (FEI) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в турнирах, но только в нейтральном статусе. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).

Условия и сроки, при которых спортсменов допустят до соревнований, будут определены представителями FEI в следующем месяце. Ожидается, что россияне и белорусы смогут участвовать в турнирах уже в декабре этого года.

"После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между Федерацией конного спорта России и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц", — говорится в заявлении.

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Ранее Лайф писал, что Международный олимпийский комитет призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в Москве. Позже глава WADA пригрозил последствиями странам за участие в соревнованиях. В России же уличили МОК в зависти и отметили, что никогда не стремились к конфронтации.

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freepik / prostooleh

Ян Поланин
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