Россиян допустили до соревнований в ещё одном виде спорта
Международная федерация конного спорта допустила россиян до участия в турнирах
Исполнительный комитет Международной федерации конного спорта (FEI) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в турнирах, но только в нейтральном статусе. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).
Условия и сроки, при которых спортсменов допустят до соревнований, будут определены представителями FEI в следующем месяце. Ожидается, что россияне и белорусы смогут участвовать в турнирах уже в декабре этого года.
"После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между Федерацией конного спорта России и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц", — говорится в заявлении.
Ранее Лайф писал, что Международный олимпийский комитет призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в Москве. Позже глава WADA пригрозил последствиями странам за участие в соревнованиях. В России же уличили МОК в зависти и отметили, что никогда не стремились к конфронтации.