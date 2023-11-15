Оргкомитет Игр дружбы: Мы никогда не стремились к конфронтации с МОК
Оргкомитет Всемирных игр дружбы, которые состоятся в 2024 году в Москве и Екатеринбурге, никогда не стремился к конфронтации с Международным олимпийским комитетом. Так там отреагировали на призыв МОК ко всем национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в соревнованиях.
"Мы удивлены столь жёсткой позицией МОК и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению", — отметили в оргкомитете Игр дружбы в беседе с ТАСС.
Там подчеркнули, что Игры дружбы — это гармоничное дополнение к существующему международному календарю соревнований и важнейшее событие для спортсменов из России, которые оказались отлучены от международных состязаний. В оргкомитете добавили, что участникам соревнований с любого континента гарантируется выступление с флагом и гимном своего государства.
Как сообщал Лайф, МОК увидел угрозу в российских Всемирных играх дружбы из-за того, что они якобы противоречат "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта". Кроме того, в организации считают, что проявление интереса к данному мероприятию будет противоречить введённым в феврале 2022 года санкциям против России. Таким образом, Международный олимпийский комитет призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы. Эти соревнования планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
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