Оргкомитет Игр дружбы: Мы никогда не стремились к конфронтации с МОК

Оргкомитет Всемирных игр дружбы, которые состоятся в 2024 году в Москве и Екатеринбурге, никогда не стремился к конфронтации с Международным олимпийским комитетом. Так там отреагировали на призыв МОК ко всем национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в соревнованиях.

"Мы удивлены столь жёсткой позицией МОК и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению", — отметили в оргкомитете Игр дружбы в беседе с ТАСС.

Там подчеркнули, что Игры дружбы — это гармоничное дополнение к существующему международному календарю соревнований и важнейшее событие для спортсменов из России, которые оказались отлучены от международных состязаний. В оргкомитете добавили, что участникам соревнований с любого континента гарантируется выступление с флагом и гимном своего государства.