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2 мая, 08:31

В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста, водитель погиб на месте

В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста, водитель погиб на месте. Обложка © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста, водитель погиб на месте. Обложка © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Минувшей ночью в Новгородской области грузовик улетел в реку с моста. Авария произошла в 01:34 на 421-м километре автодороги М10 "Россия" в Крестецком районе.

В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста, водитель погиб на месте. Видео © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Водитель 1968 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Скания" с полуприцепом, двигался со стороны Москвы в Петербург. На участке дороги, где велись ремонтные дороги, по непонятным причинам он съехал в реку Ярынью.

В транспортном средстве в момент ДТП находился только водитель, который скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Сейчас причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в телеграм-канале ГИБДД региона.

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Ранее три человека мгновенно погибли в Mercedes, который расплющил самосвал под Тверью. Авария произошла в Кувшиновском районе на 82-м километре трассы Торжок – Осташков. Большегруз опрокинулся на крышу легкового автомобиля Mercedes, который ехал по встречке.

Евгения Мосс
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