Минувшей ночью в Новгородской области грузовик улетел в реку с моста. Авария произошла в 01:34 на 421-м километре автодороги М10 "Россия" в Крестецком районе.

В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста, водитель погиб на месте. Видео © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Водитель 1968 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Скания" с полуприцепом, двигался со стороны Москвы в Петербург. На участке дороги, где велись ремонтные дороги, по непонятным причинам он съехал в реку Ярынью.

В транспортном средстве в момент ДТП находился только водитель, который скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Сейчас причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в телеграм-канале ГИБДД региона.