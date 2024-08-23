В Москве задержан гражданин Казахстана, снимавший военкомат на телефон
В Москве задержан гражданин Казахстана, снимавший военкомат на телефон. Как сообщает SHOT, проверяется версия о диверсии.
Задержанный в Москве гражданин Казахстана, снимавший военкомат на телефон. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, накануне вечером 47-летний пьяный мужчина пришёл к военкомату на Мантулинской улице в Пресненском районе столицы, достал телефон и стал снимать здание. Мужчину сразу же задержали и доставили в отделение полиции.
Подозреваемый — уроженец Казахстана Алексей Т. — заявил, что якобы приехал посетить выставку и поселился в гостинице. Она расположена в 17 минутах ходьбы от военкомата. Подозреваемого в данный момент допрашивают, рассматривается версия, что мужчина помогал планировать диверсию.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат. Однако у 76-летнего Василия не вышло попасть бутылкой в здание, и он просто ушёл.
Life.ru