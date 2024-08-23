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23 августа, 06:11

В Москве задержан гражданин Казахстана, снимавший военкомат на телефон

В Москве задержан гражданин Казахстана, снимавший военкомат на телефон. Как сообщает SHOT, проверяется версия о диверсии.

Задержанный в Москве гражданин Казахстана, снимавший военкомат на телефон. Фото © SHOT

Задержанный в Москве гражданин Казахстана, снимавший военкомат на телефон. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, накануне вечером 47-летний пьяный мужчина пришёл к военкомату на Мантулинской улице в Пресненском районе столицы, достал телефон и стал снимать здание. Мужчину сразу же задержали и доставили в отделение полиции.

Подозреваемый — уроженец Казахстана Алексей Т. — заявил, что якобы приехал посетить выставку и поселился в гостинице. Она расположена в 17 минутах ходьбы от военкомата. Подозреваемого в данный момент допрашивают, рассматривается версия, что мужчина помогал планировать диверсию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионер по указке мошенников кинул коктейль Молотова в военкомат. Однако у 76-летнего Василия не вышло попасть бутылкой в здание, и он просто ушёл.

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Life.ru

Иван Косицын
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