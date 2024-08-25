В Крыму эвакуируют людей из-за мощного лесного пожара
Аксёнов: На юго-востоке Крыма из СНТ эвакуируют около 100 человек из-за пожара
В Крыму более ста человек эвакуируют в СНТ «Рассвет» из-за пожара в горно-лесной местности в районе посёлка городского типа Орджоникидзе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.
Как пишет SHOT, Сильное возгорание в районе горного хребта Тепе-Оба возникло сегодня вечером: загорелась сухая трава, пламя начало быстро распространяться и вскоре достигло границ СНТ. Людей пришлось экстренно вывозить из опасной зоны на автобусах, некоторые уехали своим ходом.
Пожар близ Феодосии в Крыму. Видео © SHOT
Местные жители рассказали телеграм-каналу, что дорога в районе пожара сейчас временно перекрыта в целях безопасности, автомобилистов разворачивают. На месте работает более сотни пожарных, к тушению уже привлечены вертолёты Ми-8. Спасатели пытаются локализовать огонь и не допустить дальнейшего его распространения на территорию соседнего СНТ "Волна". На случай ухудшения ситуации уже подготовлены пункты временного размещения. Информации о пострадавших пока не было.
«Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно. Риск распространения огня существует и на территорию СНТ «Волна», однако специальные службы делают всё возможное для недопущения продвижения пожара», — подчеркнул Аксёнов.
Он добавил, что в пунктах временного размещения на данный момент никого нет, так как большинство жителей уехали в Орджоникидзе. В заключении глава региона попросил граждан доверять только официальным источникам информации и не верить слухам.
А накануне, 24 августа, Life.ru писал, что МЧС России успешно справилось с верховым пожаром у подножья горы Аргамыш в Крыму. В ликвидации огня участвовали 141 специалист и 31 единица техники.