В Крыму эвакуируют людей из-за мощного лесного пожара

В Крыму более ста человек эвакуируют в СНТ «Рассвет» из-за пожара в горно-лесной местности в районе посёлка городского типа Орджоникидзе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Как пишет SHOT, Сильное возгорание в районе горного хребта Тепе-Оба возникло сегодня вечером: загорелась сухая трава, пламя начало быстро распространяться и вскоре достигло границ СНТ. Людей пришлось экстренно вывозить из опасной зоны на автобусах, некоторые уехали своим ходом.

Пожар близ Феодосии в Крыму. Видео © SHOT

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что дорога в районе пожара сейчас временно перекрыта в целях безопасности, автомобилистов разворачивают. На месте работает более сотни пожарных, к тушению уже привлечены вертолёты Ми-8. Спасатели пытаются локализовать огонь и не допустить дальнейшего его распространения на территорию соседнего СНТ "Волна". На случай ухудшения ситуации уже подготовлены пункты временного размещения. Информации о пострадавших пока не было.

«Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно. Риск распространения огня существует и на территорию СНТ «Волна», однако специальные службы делают всё возможное для недопущения продвижения пожара», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что в пунктах временного размещения на данный момент никого нет, так как большинство жителей уехали в Орджоникидзе. В заключении глава региона попросил граждан доверять только официальным источникам информации и не верить слухам.