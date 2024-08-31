Крупное возгорание сухой травы охватило гору в ростовском городе
В ростовском городе Белая Калитва загорелась трава на Караул-горе
Крупный ландшафтный пожар начался на Караул-горе в городе Белая Калитва Ростовской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.
Предварительно, загорелась сухая трава, огонь постепенно движется в сторону жилых домов. На месте уже работают пожарные расчёты, однако пока локализовать возгорание не удаëтся. Площадь пожара уточняется, о пострадавших пока информации не было.
Крупный пожар на Караул-горе в городе Белая Калитва. Видео © SHOT
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