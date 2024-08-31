Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 19:10

Крупное возгорание сухой травы охватило гору в ростовском городе

В ростовском городе Белая Калитва загорелась трава на Караул-горе

Крупный ландшафтный пожар начался на Караул-горе в городе Белая Калитва Ростовской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.

Предварительно, загорелась сухая трава, огонь постепенно движется в сторону жилых домов. На месте уже работают пожарные расчёты, однако пока локализовать возгорание не удаëтся. Площадь пожара уточняется, о пострадавших пока информации не было.

Крупный пожар на Караул-горе в городе Белая Калитва. Видео © SHOT

На западе Москвы ликвидировали крупный пожар, который тушили сразу четыре вертолёта
На западе Москвы ликвидировали крупный пожар, который тушили сразу четыре вертолёта

Ранее Life.ru рассказывал, как в Крыму вспыхнул глэмпинг, который ранее признали опасным для туристов. Постройки до сих пор не были введены в эксплуатацию.

Обложка ©

Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров