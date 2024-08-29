В Крыму вспыхнул глэмпинг, который ранее признали опасным для туристов
В курортной бухте Севастополя вспыхнул пожар в глэмпинге
В Ласпи (посёлок в отдалённой южной части Балаклавского района Севастополя) вспыхнул глэмпинг. Массивное задымление видно из соседнего комплекса "Бухта мечты". Об этом пишет «Mash на волне».
В Крыму вспыхнул глэмпинг, пожар быстро распространяется. Видео © Telegram / «Mash на волне»
Огонь быстро распространяется и перекидывается на находящиеся рядом объекты. На данный момент площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Лесхоза. Пострадавших нет.
По данным телеграм-канала, в начале летнего сезона природоохранная прокуратура признала домики опасными для туристов. Постройки до сих пор не ввели в эксплуатацию. Губернатор региона Михаил Развожаев пообещал решить вопрос с проектом.
Ранее Life.ru сообщал о полной ликвидации крупного пожара в Феодосии. На пике площадь объятая огнём составила 150 гектаров.
Telegram / «Mash на волне»