В Крыму вспыхнул глэмпинг, который ранее признали опасным для туристов

В Ласпи (посёлок в отдалённой южной части Балаклавского района Севастополя) вспыхнул глэмпинг. Массивное задымление видно из соседнего комплекса "Бухта мечты". Об этом пишет «Mash на волне».

В Крыму вспыхнул глэмпинг, пожар быстро распространяется. Видео © Telegram / «Mash на волне»

Огонь быстро распространяется и перекидывается на находящиеся рядом объекты. На данный момент площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Лесхоза. Пострадавших нет.