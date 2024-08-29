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29 августа, 16:00

В Крыму вспыхнул глэмпинг, который ранее признали опасным для туристов

В курортной бухте Севастополя вспыхнул пожар в глэмпинге

В Ласпи (посёлок в отдалённой южной части Балаклавского района Севастополя) вспыхнул глэмпинг. Массивное задымление видно из соседнего комплекса "Бухта мечты". Об этом пишет «Mash на волне».

В Крыму вспыхнул глэмпинг, пожар быстро распространяется. Видео © Telegram / «Mash на волне»

Огонь быстро распространяется и перекидывается на находящиеся рядом объекты. На данный момент площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Лесхоза. Пострадавших нет.

По данным телеграм-канала, в начале летнего сезона природоохранная прокуратура признала домики опасными для туристов. Постройки до сих пор не ввели в эксплуатацию. Губернатор региона Михаил Развожаев пообещал решить вопрос с проектом.

Огромное пламя охватило лес близ озера в Анапе
Огромное пламя охватило лес близ озера в Анапе

Ранее Life.ru сообщал о полной ликвидации крупного пожара в Феодосии. На пике площадь объятая огнём составила 150 гектаров.

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Telegram / «Mash на волне»

Мария Любицкая
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