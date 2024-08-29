Крупный лесной пожар под Феодосией полностью ликвидирован
Крупный лесной пожар в районе горного хребта Тепе-Оба под Феодосией в Крыму полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Лесной пожар в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось, что горно-лесистой местности в Крыму вспыхнул мощный пожар, из-за которого власти начали эвакуировать жителей ближайших СНТ в экстренном порядке. Утром 26 августа огонь охватил 75 гектаров леса в районе горного хребта Тепе-Оба. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые районы, однако позднее площадь возгорания выросла до 150 га.
Telegram / МЧС России