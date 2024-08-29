Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 05:19

Крупный лесной пожар под Феодосией полностью ликвидирован

Крупный лесной пожар в районе горного хребта Тепе-Оба под Феодосией в Крыму полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Лесной пожар в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что горно-лесистой местности в Крыму вспыхнул мощный пожар, из-за которого власти начали эвакуировать жителей ближайших СНТ в экстренном порядке. Утром 26 августа огонь охватил 75 гектаров леса в районе горного хребта Тепе-Оба. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые районы, однако позднее площадь возгорания выросла до 150 га.

Охвативший 150 гектаров пожар в Крыму смогли остановить
Охвативший 150 гектаров пожар в Крыму смогли остановить
Обложка ©

Telegram / МЧС России

Иван Косицын
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров