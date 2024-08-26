МЧС: Площадь лесного пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров 26 августа, 15:52 Пожар в Феодосии. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Крыму площадь пожара в районе Феодосии и посёлка Орджоникидзе увеличилась до 150 гектаров, ликвидировать возгорание мешает порывистый ветер. Об этом в телеграм-канале сообщает МЧС России.

Тушение пожара в Крыму. Видео © Telegram / МЧС РФ

«Площадь пожара в Крыму составляет 150 гектаров. Распространения огня на село Южное не допущено. В ликвидации пожара задействованы 470 специалистов и более 100 единиц техники. Тушение осложняет порывистый ветер», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове разгорелся пожар в горно-лесной местности, из-за которого власти решили начать эвакуацию ближайших СНТ. Людей пришлось экстренно вывозить из опасной зоны на автобусах. Утром 26 августа огонь охватил 75 гектаров леса в районе горного хребта Тепе-Оба. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые районы.

Авторы Татьяна Миссуми