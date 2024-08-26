В Крыму с пугающей силой продолжает распространяться пожар
МЧС РФ: Площадь пожара в Крыму увеличилась до 75 гектаров
Сотрудники МЧС России сообщили, что площадь разгоревшегося ранее лесного пожара в районе горного хребта Тепе-Оба в Крыму увеличилась до 75 гектаров. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своём телеграм-канале.
Тушение пожара в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России
В МЧС отметили, что пожарным удалось не допустить распространения огня на ближайшие СНТ. В тушении пожара задействованы более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.
«Перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допущено. Сегодня вертолёты Ми-8 МЧС России сбросили уже 50 тонн воды. Водозабор происходит с моря. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости», — сказано в сообщении.
Ранее на Крымском полуострове разгорелся пожар в горно-лесной местности, из-за которого власти решили начать эвакуацию ближайших СНТ. Людей пришлось экстренно вывозить из опасной зоны на автобусах. Позднее площадь возгорания увеличилась до 45 гектаров.
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