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26 августа, 12:55

Число пострадавших при пожаре на омском нефтезаводе выросло до 7

В результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем предприятии пострадали семь человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«‎По уточнённым данным в результате инцидента госпитализированы 7 человек. Все доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое‎», – уточнил руководитель области.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание на предприятии.

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Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара на омском нефтезаводе. Чтобы установить причины и обстоятельства пожара, правоохранители проводят первоначальные следственные действия.

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VK / Аварийный Омск

Андрей Бражников
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