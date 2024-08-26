Число пострадавших при пожаре на омском нефтезаводе выросло до 7
В результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем предприятии пострадали семь человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«По уточнённым данным в результате инцидента госпитализированы 7 человек. Все доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое», – уточнил руководитель области.
По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание на предприятии.
Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара на омском нефтезаводе. Чтобы установить причины и обстоятельства пожара, правоохранители проводят первоначальные следственные действия.
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