Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Омске 26 августа, 10:14 Пожар на НПЗ в Омске. Обложка © VK / Портфель Генштаба

На омском нефтезаводе пострадали два человека во время вспыхнувшего пожара. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Причины возгорания устанавливаются.

«На данный момент известно о двоих пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в тексте.

Напомним, на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно приступили к локализации возгорания. О причинах ЧП пока не сообщается.

Авторы Татьяна Миссуми