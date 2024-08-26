Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Омске
Пожар на НПЗ в Омске. Обложка © VK / Портфель Генштаба
На омском нефтезаводе пострадали два человека во время вспыхнувшего пожара. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Причины возгорания устанавливаются.
«На данный момент известно о двоих пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в тексте.
Напомним, на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно приступили к локализации возгорания. О причинах ЧП пока не сообщается.
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