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Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Омске

26 августа, 10:14
Пожар на НПЗ в Омске. Обложка © VK / Портфель Генштаба

Пожар на НПЗ в Омске. Обложка © VK / Портфель Генштаба

На омском нефтезаводе пострадали два человека во время вспыхнувшего пожара. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Причины возгорания устанавливаются.

«На данный момент известно о двоих пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в тексте.

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Напомним, на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно приступили к локализации возгорания. О причинах ЧП пока не сообщается.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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