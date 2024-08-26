Пожар произошёл на Омском нефтеперерабатывающем заводе

На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«В связи с инцидентом на Нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», — написал глава области.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Фото © Telegram / «Омск с огоньком»