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26 августа, 09:53

Пожар произошёл на Омском нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Обложка © Telegram / «Омск с огоньком»

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Обложка © Telegram / «Омск с огоньком»

На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«В связи с инцидентом на Нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются»,написал глава области.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Фото © Telegram / «Омск с огоньком»

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Фото © Telegram / «Омск с огоньком»

«Приняли!» МЧС показало, как тушат лесной пожар в Крыму, который разросся до 15 га
«Приняли!» МЧС показало, как тушат лесной пожар в Крыму, который разросся до 15 га

А тем временем пламя бушует и в Крыму: в горно-лесной части полуострова разразился пожар, вынудивший местные власти начать эвакуировать ближайшие населённые пункты. Местных жителей в срочном порядке вывозили на автобусах. По последним данным, площадь горения возросла до 45 га.

Юрий Лысенко
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