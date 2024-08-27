Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 08:27

Охвативший 150 гектаров пожар в Крыму смогли остановить

МЧС: Охвативший 150 гектаров пожар под Феодосией прекратил распространяться

Вертолёт МЧС сбрасывает воду над пламенем. Фото © Telegram / МЧС России

Вертолёт МЧС сбрасывает воду над пламенем. Фото © Telegram / МЧС России

Пожар, бушующий в лесах под Феодосией прекратил распространяться. За ночь его площадь не увеличилась, ограничившись 150-ю гектарами, об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Лесной пожар под Феодосией прекратил разрастаться. Видео © Telegram / МЧС России

Хотя лесная подстилка продолжает гореть на площади 65 гектаров, а сухая растительность — на 85 гектарах, далее огонь не распространяется.

«Сегодня авиация МЧС России сбросила 50 тонн воды. Всего сброшено более 550 тонн. На месте работают свыше 500 специалистов и 150 единиц техники, в том числе ведомственные вертолёты Ми-8», — рассказали в ведомстве.

Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке
Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке

Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму в горно-лесистой местности вспыхнул пожар, из-за которого власти начали эвакуировать жителей ближайших СНТ на автобусах в экстренном порядке. Утром 26 августа огонь охватил 75 гектаров леса в районе горного хребта Тепе-Оба. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые районы, однако позднее площадь возгорания увеличилась до 150 гектаров.

Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров