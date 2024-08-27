Охвативший 150 гектаров пожар в Крыму смогли остановить
МЧС: Охвативший 150 гектаров пожар под Феодосией прекратил распространяться
Вертолёт МЧС сбрасывает воду над пламенем. Фото © Telegram / МЧС России
Пожар, бушующий в лесах под Феодосией прекратил распространяться. За ночь его площадь не увеличилась, ограничившись 150-ю гектарами, об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
Лесной пожар под Феодосией прекратил разрастаться. Видео © Telegram / МЧС России
Хотя лесная подстилка продолжает гореть на площади 65 гектаров, а сухая растительность — на 85 гектарах, далее огонь не распространяется.
«Сегодня авиация МЧС России сбросила 50 тонн воды. Всего сброшено более 550 тонн. На месте работают свыше 500 специалистов и 150 единиц техники, в том числе ведомственные вертолёты Ми-8», — рассказали в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму в горно-лесистой местности вспыхнул пожар, из-за которого власти начали эвакуировать жителей ближайших СНТ на автобусах в экстренном порядке. Утром 26 августа огонь охватил 75 гектаров леса в районе горного хребта Тепе-Оба. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые районы, однако позднее площадь возгорания увеличилась до 150 гектаров.