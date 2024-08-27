Охвативший 150 гектаров пожар в Крыму смогли остановить

Пожар, бушующий в лесах под Феодосией прекратил распространяться. За ночь его площадь не увеличилась, ограничившись 150-ю гектарами, об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Лесной пожар под Феодосией прекратил разрастаться. Видео © Telegram / МЧС России

Хотя лесная подстилка продолжает гореть на площади 65 гектаров, а сухая растительность — на 85 гектарах, далее огонь не распространяется.