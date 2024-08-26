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Регион
26 августа, 18:42

Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке

В Стерлитамаке погиб второй пострадавший во время взрыва на трубопроводе нефтехимического завода. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Минздрава республики Мария Апкаримова.

«Скончался, был в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — сказала она в беседе с ТАСС.

Очевидцы рассказали о "жуткой вони" из-за утечки перед взрывом в Стерлитамаке
Очевидцы рассказали о "жуткой вони" из-за утечки перед взрывом в Стерлитамаке

Напомним, несколько дней назад на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. По данным МЧС, причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Всего в результате происшествия пострадали три человека. Life.ru публиковал список.

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Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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