Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке
В Стерлитамаке погиб второй пострадавший во время взрыва на трубопроводе нефтехимического завода. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Минздрава республики Мария Апкаримова.
«Скончался, был в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — сказала она в беседе с ТАСС.
Напомним, несколько дней назад на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. По данным МЧС, причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Всего в результате происшествия пострадали три человека. Life.ru публиковал список.
Обложка ©
Telegram / МЧС России