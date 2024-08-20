Опубликован список пострадавших при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

SHOT публикует список пострадавших и их диагнозов во время взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке.

— Ильдар А., 44 года. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 90% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние крайне тяжёлое. Подключён к ИВЛ.

— Денис Ш., 50 лет. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 30% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние тяжёлое.