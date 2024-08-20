Опубликован список пострадавших при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке
SHOT публикует список пострадавших и их диагнозов во время взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке.
— Ильдар А., 44 года. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 90% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние крайне тяжёлое. Подключён к ИВЛ.
— Денис Ш., 50 лет. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 30% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние тяжёлое.
— Евгений Ю., 36 лет. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 88% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние крайне тяжёлое.
О том, что на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв, Life.ru сообщил в понедельник утром. По данным МЧС, причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода.
МЧС