Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 15:25

Опубликован список пострадавших при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

SHOT публикует список пострадавших и их диагнозов во время взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке.

— Ильдар А., 44 года. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 90% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние крайне тяжёлое. Подключён к ИВЛ.

— Денис Ш., 50 лет. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 30% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние тяжёлое.

— Евгений Ю., 36 лет. Термический ожог всего тела. Ожоги всех трёх степеней 88% тела, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоговый шок. Состояние крайне тяжёлое.

Очевидцы рассказали о "жуткой вони" из-за утечки перед взрывом в Стерлитамаке
Очевидцы рассказали о "жуткой вони" из-за утечки перед взрывом в Стерлитамаке

О том, что на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв, Life.ru сообщил в понедельник утром. По данным МЧС, причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода.

Обложка ©

МЧС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров