На западе Москвы ликвидировали крупный пожар, который тушили сразу четыре вертолёта
Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве ликвидирован
Крупный пожар, охвативший административное здание на Бережковской набережной на западе Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Тушение пожара на Бережковской набережной Москвы. Видео © Telegram / МЧС России
«Объявлена ликвидация пожара на площади 1 тысячи квадратных метров. Горели шины, автопродукция, а также конструкции строения», — говорится в сообщении.
Напомним, 31 августа в здании на западе Москвы на площади в тысячу квадратов вспыхнул мощный пожар. Движение на трёх полосах близлежащей дороги перекрыли. На место вылетели четыре вертолёта, которые сбросили на пламя более 350 тонн воды.
Telegram / МЧС России