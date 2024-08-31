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31 августа, 16:10

На западе Москвы ликвидировали крупный пожар, который тушили сразу четыре вертолёта

Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве ликвидирован

Крупный пожар, охвативший административное здание на Бережковской набережной на западе Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара на Бережковской набережной Москвы. Видео © Telegram / МЧС России

«Объявлена ликвидация пожара на площади 1 тысячи квадратных метров. Горели шины, автопродукция, а также конструкции строения», — говорится в сообщении.

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Напомним, 31 августа в здании на западе Москвы на площади в тысячу квадратов вспыхнул мощный пожар. Движение на трёх полосах близлежащей дороги перекрыли. На место вылетели четыре вертолёта, которые сбросили на пламя более 350 тонн воды.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Мария Любицкая
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