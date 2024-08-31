На западе Москвы ликвидировали крупный пожар, который тушили сразу четыре вертолёта

Крупный пожар, охвативший административное здание на Бережковской набережной на западе Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Объявлена ликвидация пожара на площади 1 тысячи квадратных метров. Горели шины, автопродукция, а также конструкции строения» , — говорится в сообщении.

Москвич чуть не сгорел в многоэтажке, пытаясь докричаться до прохожих сквозь чёрный дым

Москвич чуть не сгорел в многоэтажке, пытаясь докричаться до прохожих сквозь чёрный дым

Напомним, 31 августа в здании на западе Москвы на площади в тысячу квадратов вспыхнул мощный пожар. Движение на трёх полосах близлежащей дороги перекрыли. На место вылетели четыре вертолёта, которые сбросили на пламя более 350 тонн воды.