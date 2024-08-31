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Регион
31 августа, 11:50

Четыре вертолёта сбросили уже 350 тонн воды на пылающее здание в Москве

Четыре вертолёта тушат пожар на Бережковской набережной в Москве

К тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли четыре вертолёта. На здание вылили уже более 350 тонн воды, сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара в Москве с вертолётов. Видео © МЧС России

«Три Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра привлечены к тушению... На данный момент авиацией выполнен 71 сброс», — сказали спасатели.

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Напомним, к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной также привлекли корабль «Полковник Чернышёв». Движение на трёх полосах близлежащей дороги перекрыто. Горение происходит на площади около тысячи квадратных метров.

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Николай Рюмин
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