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31 августа, 08:25

Пожарный корабль привлекли к тушению крупного возгорания в Москве

В Москве горит административное здание на площади в тысячу «квадратов»

На Бережковской набережной в Москве произошёл пожар на третьем этаже административного здания. Пламя распространилось уже на площадь в тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара на Бережковской набережной. Видео © Telegram / МЧС России

«Возгорание происходит по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Предварительно, горит административное здание», — сказал собеседник агентства.

На месте работают более 110 человек и 45 единиц техники. Движение на трёх полосах Бережсковской набережной перекрыто. К тушению привлекли пожарный корабль «Полковник Чернышёв».

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Недавно случился пожар на складе с автомаслами внутри ангара и на крыше административного здания. Из-за достаточно сильного ветра огонь мог перекинуться на соседний склад. Произошло обрушение кровли. Пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами. Потушить пламя удалось только спустя сутки.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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