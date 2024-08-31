Пожарный корабль привлекли к тушению крупного возгорания в Москве

На Бережковской набережной в Москве произошёл пожар на третьем этаже административного здания. Пламя распространилось уже на площадь в тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара на Бережковской набережной. Видео © Telegram / МЧС России

«Возгорание происходит по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Предварительно, горит административное здание», — сказал собеседник агентства.

На месте работают более 110 человек и 45 единиц техники. Движение на трёх полосах Бережсковской набережной перекрыто. К тушению привлекли пожарный корабль «Полковник Чернышёв».