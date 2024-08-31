Мощный пожар в здании на западе Москвы локализовали на площади в тысячу квадратов

Пожарные локализовали возгорание в административном здании на Бережковской набережной на западе Москвы на площади в тысячу квадратов. Когда огонь охватил 500 квадратных метров, произошло обрушение.

Кадры ликвидации пожара на Бережковской набережной в Москве. Видео © Telegram / МЧС Москвы

«К тушению привлечены более 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев», беспилотники, а также четыре вертолёта Московского авиационного центра», — отметили в МЧС.

Тушение затруднено из-за некоторых конструктивных особенностей внутри здания. На данный моммент сведений о пострадавших нет, уточняет ТАСС. Причиной пожара в админздании, вероятно, стала неисправность электросети.