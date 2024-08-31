Мощный пожар в здании на западе Москвы локализовали на площади в тысячу квадратов
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание в административном здании на Бережковской набережной на западе Москвы на площади в тысячу квадратов. Когда огонь охватил 500 квадратных метров, произошло обрушение.
Кадры ликвидации пожара на Бережковской набережной в Москве. Видео © Telegram / МЧС Москвы
«К тушению привлечены более 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев», беспилотники, а также четыре вертолёта Московского авиационного центра», — отметили в МЧС.
Тушение затруднено из-за некоторых конструктивных особенностей внутри здания. На данный моммент сведений о пострадавших нет, уточняет ТАСС. Причиной пожара в админздании, вероятно, стала неисправность электросети.
Напомним, во время пожара движение на трёх полосах близлежащей дороги перекрыли. На место вылетели три Ка-32 и Ми-26, которые вылили уже более 350 тонн воды.
Telegram / МЧС Москвы