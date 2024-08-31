Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 14:32

Мощный пожар в здании на западе Москвы локализовали на площади в тысячу квадратов

Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание в административном здании на Бережковской набережной на западе Москвы на площади в тысячу квадратов. Когда огонь охватил 500 квадратных метров, произошло обрушение.

Кадры ликвидации пожара на Бережковской набережной в Москве. Видео © Telegram / МЧС Москвы

«К тушению привлечены более 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев», беспилотники, а также четыре вертолёта Московского авиационного центра», — отметили в МЧС.

Тушение затруднено из-за некоторых конструктивных особенностей внутри здания. На данный моммент сведений о пострадавших нет, уточняет ТАСС. Причиной пожара в админздании, вероятно, стала неисправность электросети.

Пожарный корабль привлекли к тушению крупного возгорания в Москве
Пожарный корабль привлекли к тушению крупного возгорания в Москве

Напомним, во время пожара движение на трёх полосах близлежащей дороги перекрыли. На место вылетели три Ка-32 и Ми-26, которые вылили уже более 350 тонн воды.

Обложка ©

Telegram / МЧС Москвы

Никита Осипов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров