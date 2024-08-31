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31 августа, 15:51

Москвич чуть не сгорел в многоэтажке, пытаясь докричаться до прохожих сквозь чёрный дым

МЧС: В Москве при пожаре в 19-этажном здании пострадали четыре человека

На северо-западе Москвы загорелось 19-этажное здание. Сотрудники МЧС спасли более десяти человек, четверо пострадали.

Пожар в 19-этажном здании на северо-западе Москвы. Видео © Telegram / Москва с огоньком

«В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Народного Ополчения, дом 33, корпус 1. Происходило загорание в вентиляционном коробе 25-ти этажного строящегося административного здания. Спасено 11 человек, ещё четверо эвакуировано», — отметили в МЧС.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 40 квадратов. В соцсетях появилось видео, на котором один из заблокированных в здании людей выглядывает из разбитого окна, откуда валит густой чёрный дым. Через несколько минут ему помогли спасатели — мужчина спустился по пожарной автолестнице.

Частично обрушилась кровля: Пожар в башкирском ТЦ локализован на площади 2,5 тысячи квадратов
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Мощный пожар произошёл сегодня и на западе столицы. Пламя охватило административное здание на Бережковской набережной. Возгорание локализовали на площади в тысячу квадратов. Сведений о пострадавших нет.

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Telegram / Москва с огоньком

Никита Осипов
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