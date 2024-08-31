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31 августа, 11:55

Частично обрушилась кровля: Пожар в башкирском ТЦ локализован на площади 2,5 тысячи квадратов

В Башкирии локализовали пожар в ТЦ на площади 2,5 тысячи квадратов

Пожар в торговом центре «Аструм» в башкирском Салавате удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

«Пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метрах. Работы по ликвидации возгорания продолжаются», — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания от МЧС привлечены более 40 специалистов и 14 единиц техники, включая пожарно-спасательный вертолёт Ка32-А11ВС.

Как сообщал Life.ru, пламя охватило один из складов на первом этаже ТЦ. Впоследствии огонь распространился на второй этаж и крышу. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Предварительно, никто не пострадал.

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Обложка ©

Telegram / МЧС Башкортостан

Наталья Демьянова
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