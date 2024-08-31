Частично обрушилась кровля: Пожар в башкирском ТЦ локализован на площади 2,5 тысячи квадратов

Пожар в торговом центре «Аструм» в башкирском Салавате удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

«Пожар удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метрах. Работы по ликвидации возгорания продолжаются», — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания от МЧС привлечены более 40 специалистов и 14 единиц техники, включая пожарно-спасательный вертолёт Ка32-А11ВС.