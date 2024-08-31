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Регион
31 августа, 11:19

В Башкирии ТЦ загорелся на площади 500 квадратов

МЧС: В Башкирии загорелся торговый центр, эвакуированы 80 человек

Пожар произошёл в торговом центре «Аструм» в башкирском Салавате. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, пламя охватило один из складов на первом этаже. Впоследствии огонь распространился на второй этаж и крышу. В настоящее время площадь возгорания составляет 500 квадратов.

«Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.

  • Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Обстановка у ТЦ в Салавате. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

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К тушению пожара от МЧС привлечён 41 специалист и 14 единиц техники. Внутри здания работает четыре звена газодымозащитной службы.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в аквапарке «Фэнтази». Охрана здания эвакуировала около ста человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Омске
Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Омске
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Telegram / МЧС Башкортостан

Наталья Демьянова
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