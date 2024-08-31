В Башкирии ТЦ загорелся на площади 500 квадратов

Пожар произошёл в торговом центре «Аструм» в башкирском Салавате. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, пламя охватило один из складов на первом этаже. Впоследствии огонь распространился на второй этаж и крышу. В настоящее время площадь возгорания составляет 500 квадратов.

«Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.











К тушению пожара от МЧС привлечён 41 специалист и 14 единиц техники. Внутри здания работает четыре звена газодымозащитной службы.