В Башкирии ТЦ загорелся на площади 500 квадратов
МЧС: В Башкирии загорелся торговый центр, эвакуированы 80 человек
Пожар произошёл в торговом центре «Аструм» в башкирском Салавате. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, пламя охватило один из складов на первом этаже. Впоследствии огонь распространился на второй этаж и крышу. В настоящее время площадь возгорания составляет 500 квадратов.
«Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.
К тушению пожара от МЧС привлечён 41 специалист и 14 единиц техники. Внутри здания работает четыре звена газодымозащитной службы.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в аквапарке «Фэнтази». Охрана здания эвакуировала около ста человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
Telegram / МЧС Башкортостан